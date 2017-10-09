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Удостоверения беженцев больше нет необходимости предъявлять на выборах


09.10.2017   11:03
Центральная избирательная комиссия напоминает вынужденно перемещенным лицам, что для участия в выборах им больше не потребуется предъявлять в избирательном участке т.н. удостоверение статуса беженца. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе.

По его словам, беженцы смогут участвовать в избирательном процессе как и все другие избиратели – предъявив удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии.

«На всех предыдущих выборах беженцам вместе с удостоверением личности или паспортом необходимо было предъявлять т.н. удостоверение статуса беженца. В июне в закон было внесено изменение, согласно которому всем беженцам, как и всем остальным гражданам, если они есть в избирательном списке, не потребуется дополнительно предъявлять и т.н. удостоверение статуса беженца. Беженцы смогут участвовать в избирательном процессе как и все другие избиратели – предъявив удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии», - заявил «IPN» Георгий Шарабидзе.






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