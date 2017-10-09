Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция и США взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз


09.10.2017   11:07
Посольство США в Анкаре объявило в воскресенье о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Посольство США в Турции ранее заявило, что правительство США выражает глубоко обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции»,- говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Турция ответила на это симметрично и объявила о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В опубликованном тексте посольство Турции использовало заявление американского посольства, заменив в нем местами лишь названия государств.

«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», - гласит сообщение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные туристические компании не смогут ввозить туристов без сопровождения грузинских гидов
Товарооборот между Казахстаном и Грузией за семь месяцев 2017 года вырос на 39%
Аджарию посетило беспрецедентное количество туристов - Председатель правительства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане произошла потасовка между полицией и сотрудниками Центра «Э»
В Армении обнаружили лабораторию по производству наркотиков
В Тбилиси подписали совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна