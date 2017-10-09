Турция и США взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз

09.10.2017 11:07 Посольство США в Анкаре объявило в воскресенье о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.



Посольство США в Турции ранее заявило, что правительство США выражает глубоко обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.



«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции»,- говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.



Турция ответила на это симметрично и объявила о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В опубликованном тексте посольство Турции использовало заявление американского посольства, заменив в нем местами лишь названия государств.



«Последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала. Для того, чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», - гласит сообщение.















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