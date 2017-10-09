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ГМ - 36%, ЕНД - 12% - предвыборное исследование Edison Research


09.10.2017   11:40
По заказу "Рустави 2" американская исследовательская компания Edison Research провела исследование по всему Тбилиси. Исследование включает период с 22 сентября по 2 октября. Все из опрошенных респондентов являются совершеннолетними, и имеют право голосовать в столице.

На вопрос, " Если бы сегодня проводились выборы в городское собрание Тбилиси, за какую партию Вы бы проголосовали?"- результат следующий:

"Грузинская мечта" - 36%
"Национальное движение" - 12%
"Европейская Грузия" - 8%
"Лейбористская партия" - 5%
"Альянс патриотов" - 4%
"Демократическое движение" - 1%
"Новая Грузия" - 1%
"Республиканская партия" - 1%
Не решил(а) - 15%
Отказ от ответа - 8%
Ни за кого - 9%

На вопрос "Если бы проводились выборы мэра Тбилиси, за кого бы Вы проголосовали?", ответы следующие:

Кахи Каладзе - 34%
Заал Удумашвили - 14%
Алеко Елисашвили - 14%
Елена Хоштария - 5%
Ирма Инашвили - 2%
Георгий Гугава - 2%
Каха Кукава - 1%
Георгий Вашадзе - 1%
Тенгиз Шергелашвили - почти 1%;
Не решил(а) - 13%
Отказ в ответе - 7%
Ни за кого- 6%

Количество опрошенных 1200 респондентов, метод отбора исследования: респонденты в возрасте 18+ с правом участия в выборах Тбилиси, отобранные методом случайного отбора. Опрос проводился в промежутке 22 сентября - 2 октября методом прямого интервью.

Предел погрешности +/–3 %, для 95% уровня надежности.








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