ГМ - 36%, ЕНД - 12% - предвыборное исследование Edison Research

09.10.2017 11:40 По заказу "Рустави 2" американская исследовательская компания Edison Research провела исследование по всему Тбилиси. Исследование включает период с 22 сентября по 2 октября. Все из опрошенных респондентов являются совершеннолетними, и имеют право голосовать в столице.



На вопрос, " Если бы сегодня проводились выборы в городское собрание Тбилиси, за какую партию Вы бы проголосовали?"- результат следующий:



"Грузинская мечта" - 36%

"Национальное движение" - 12%

"Европейская Грузия" - 8%

"Лейбористская партия" - 5%

"Альянс патриотов" - 4%

"Демократическое движение" - 1%

"Новая Грузия" - 1%

"Республиканская партия" - 1%

Не решил(а) - 15%

Отказ от ответа - 8%

Ни за кого - 9%



На вопрос "Если бы проводились выборы мэра Тбилиси, за кого бы Вы проголосовали?", ответы следующие:



Кахи Каладзе - 34%

Заал Удумашвили - 14%

Алеко Елисашвили - 14%

Елена Хоштария - 5%

Ирма Инашвили - 2%

Георгий Гугава - 2%

Каха Кукава - 1%

Георгий Вашадзе - 1%

Тенгиз Шергелашвили - почти 1%;

Не решил(а) - 13%

Отказ в ответе - 7%

Ни за кого- 6%



Количество опрошенных 1200 респондентов, метод отбора исследования: респонденты в возрасте 18+ с правом участия в выборах Тбилиси, отобранные методом случайного отбора. Опрос проводился в промежутке 22 сентября - 2 октября методом прямого интервью.



Предел погрешности +/–3 %, для 95% уровня надежности.



















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