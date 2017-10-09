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Саакашвили: Бидзина Иванишвили обычный двоечник


09.10.2017   12:16
Местные выборы решат, какого типа лидера хочет население, теневого кланового правителя, или честного и образованного мэра столицы, за которым стоит сильная партия - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Залико [Удумашвили, кандидат в мэрф Тбилиси от ЕНД] первым делом очень честный человек. Что должно произойти такого, чтобы он что-то украл, испортил. Он безмерно любит свою страну"- говорит Михеил Саакашвили.

Еще один город, который Саакашвили называет главным узлом развития Грузии, Кутаиси. Экс-президент Грузии критикует власть и по отношению этого вопроса.

"Конституцией они уже убили Кутаиси. Это была идея-фикс Иванишвили, он хочет, чтобы вся Грузия была деревней, но это с чорвильской точки зрения он не воспринимает Кутаиси как город"- заявил Михеил Саакашвили.

Бывший президент Грузии затронул также тему конституционных поправок, и отметил, что власть приняла еще одно неправильное решение.

"Какой из Бидзины Иванишвили конституционалист, это обычный хитрый двоечник, который когда мы учились, находил другие пути. Таким понятием страну не построишь, а миллиарды можно добыть, в этом он круче нас"- отметил Михеил Саакашвили.







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