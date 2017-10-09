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Миссия ОБСЕ изучает факт клятвоприношения на Коране за голосование в пользу «Грузинской мечты»
09.10.2017 13:10
По информации партии "Движение строительства", в селе Ирганчае Дманисского района были зафиксированы случаи, когда перед выборами представители "Грузинской мечты" предложили гражданам принести клятву на Коране, и обязали подчеркнуть цифру 41.
Министр юстиции Тея Цулукиани подтвердила факт клятвы на Коране. По ее словам:
"В некоторых муниципалитетах остаются проблемы, когда отдельные люди смеют, и заставляют граждан клясться на Коране, что проголосуют за ту или иную партию. Это следует осудить".
После того, как был озвучен факт приношения клятвы на Коране, в Дманиси приехали представители наблюдательской миссии ОБСЕ.
"У меня украли 63 овцы, обещали, что вернут овец после победы в выборах, но, дескать, до того клянись на Коране, что подчеркнешь "Грузинскую мечту". Я не согласился на это. Пусть сначала вернут потерянных овец, а потом проголосую"- заявил в беседе с "Рустави 2" житель села Ирганчаи Абель Сулейманов.
По заявлению населения, в случае отказа от приношения клятвы, местные лидеры "Грузинской мечты" угрожают людям прекращением социальной помощи.
В дманисском офисе "Грузинской мечты" отрицают возможный факт клятвы на Коране, и назвали его постановочной провокацией кандидата в мэры от "Партии строительства" Гоги Барбакадзе. Тем временем Барбакадзе говорит, что восстановление традиции приношения клятвы на Коране происходит по решению мажоритарного депутата Дманиси, Кахи Окриашвили.
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