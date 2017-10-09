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TI: Из 24 должностных лиц городского собрания Тбилиси 10 связаны с бизнесом


09.10.2017   14:31
10 из 24 должностных лиц городского собрания Тбилиси связаны с бизнесом – сказано в отчете по трехгодичной деятельности городского собрания пятого созыва Тбилисского муниципалитета, опубликованного неправительственной организацией "Международная прозрачность-Грузия".

"Проблемными являются бизнес доли, незадекларированные должностными лицами городского собрания, что представляет случай неправильного заполнения декларации, и возможно, подлежит штрафу"- говорится в отчете.

Согласно исследованию, не задекларирована доля собственности у пяти должностных лиц городского собрания: Георгия Ткемаладзе, Георгия Ахвледиани, Георгия Мусхелишвили, Лии Джахвеладзе, и Гулико Зумбадзе.

Неправильно задекларирована доля собственности двух должностных лиц городского собрания, Владимира Дзнеладзе и Левана Дарахвелидзе.

Следует отметить, что руководство коммерческих юридических лиц представляет деятельность, несовместимую со статусом члена городского собрания. По данным Национального агентства публичного реестра, директорами зарегистрированы три должностных лица городского собрания, Георгий Ткемаладзе, Леван Дарахвелидзе, и Лия Джахвеладзе.






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