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Вето президента будет направлено на улучшение новой Конституции - Долидзе


09.10.2017   14:55
Президент пытался и будет пытаться сделать так, чтобы конституция из однопартийного документа превратилась в собственность всех партий, всего политического спектра, - об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

«Мы имеем дело с довольно неординарной и неприятной ситуацией, когда есть принятая несколько дней назад конституция, которую нужно изменить. Документ, который уже требует исправлений, содержит недочеты, которые нужно попытаться вместе изменить. Решение президента относительно вето будет связано именно с этой мотивацией – как улучшить этот документ, который будет принадлежать всем, который должен быть собственностью всего народа, всего политического спектра, а не одной партии», - заявила Анна Долидзе.

По ее словам, главное сожаление, которое было высказано по поводу конституции, в том числе и Венецианской комиссией, связано с тем, что это однопартийный документ. Президент пытался и будет пытаться сделать так, чтобы конституция из однопартийного документа превратилась в собственность всех партий, всего политического спектра. Конституцию нужно изменить именно в таком духе. С этим и будет связано решение президента», - заявила Долидзе.






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