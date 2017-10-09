В предвыборной кампании в Грузии задействованы детские сады - НПО

09.10.2017 15:25 К предвыборной кампании кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» в массовом порядке привлекают педагогов детских садов, утверждают наблюдатели от местных неправительственных организаций, которые осуществляют мониторинг ситуации перед местными выборами в Грузии.



Этот вопрос наблюдатели поставили на очередном заседании межведомственной комиссии по свободным и справедливым выборам, которое проходило под председательством министра юстиции Грузии Теи Цулукиани 9 октября.



Как сообщил на заседании представитель НПО «Transparency International — Грузия» Леван Натрошвили, сотрудники детсадов занимаются сбором личных данных граждан, которые намерены голосовать за кандидата от правящей партии Каху Каладзе. Неправительственная организация расценивает эти факты как злоупотребление служебным положением и вовлечение сотрудников бюджетных учреждений в политические процессы вопреки их желанию. Наблюдатели требуют от МВД расследования этих фактов.



«Если расследование подтвердит, что эти факты действительно имели место, то к уголовной ответственности должны быть привлечены не только те, кто выполнял поручения, но и те, кто их выдавал», — отметил Натрошвили.



В ответ на эти обвинения правящая партия «Грузинская мечта» распространила специальное заявление, в котором «категорически опровергла» привлечение сотрудников детсадов к предвыборной кампании своего кандидата.





«Подчеркиваем, что ни один сотрудник детских садов не получает от «Грузинской мечты» партийных поручений, которые предусматривают поддержку партии со злоупотреблением служебным положением. Есть отдельные случаи, когда работники детсадов являются активистами нашей партии, но это их конституционное право. Хотя они и участвуют в предвыборной кампании, но не как сотрудники дошкольных учреждений, а в рамках своего партийного статуса и в соответствии с этим статусом. К тому же, соответствующую деятельность они ведут в нерабочие часы», — отмечают в правящей партии.





Всего на заседании межведомственной комиссии было рассмотрено 11 вопросов о различных нарушениях, выявленных наблюдателями и оппозиционными партиями в ходе предвыборной кампании. Председатель комиссии заявила, что все сообщения о нарушениях по мере их поступления направляются в соответствующие ответственные органы для дальнейшего реагирования.



Между тем представители НПО «Transparency International — Грузия» утверждают, что прокуратура от расследования фактов возможного участия педагогов детсадов в предвыборной кампании Кахи Каладзе отказалась, так как никаких оснований для возбуждения уголовного дела не видит.



Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября.

Межведомственная комиссия по свободным и справедливым выборам создается в Грузии перед каждыми выборами, начиная с 2008 года, с целью предупреждения различных нарушений и своевременного реагирования на них. Ее возглавляет министр юстиции Грузии.















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