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Парламентская ассамблея НАТО приняла проект резолюции по дезинформации
09.10.2017 15:47
На постоянном комитете гражданской обороны Парламентской ассамблеи НАТО приняли проект резолюции "Противостоять использованию информации, как оружия". Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз на странице в Facebook.
В резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России приравниваются угрозам со стороны Исламского государства.
"Наверное, впервые, страны Альянса публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена на ослабление и дестабилизацию евроатлантического сотрудничества и его интеграционных процессов", - прокомментировала Фриз.
Документ также предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине, в сфере стратегических коммуникаций.
Резолюция установила, что страны-члены НАТО должны разработать и создать специальные подразделения для мониторинга фейковых новостей, вражеской пропаганды и противодействия этому.
Также документ предусматриваем ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в социальных сетях.
В резолюции указано, что необходимо модернизировать журналистские стандарты в ответ на угрозу фейковых новостей и акцентировать внимание на важность проверки фактов.
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