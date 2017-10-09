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ЕНД завтра проведет акцию протеста около тбилисского сакребуло
09.10.2017 17:09
Кандидат в мэры Тбилиси от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что завтра в 14 часов у здания столичного сакребуло (горсовета) состоится акция протеста.
Акция оппозиции связана с решением мэрии Тбилиси передать территории Пушкинского сквера и прилегающей территории на площади Свободы, а также территории на горе Табори компании «Тбилиси Сити», которая связана с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Речь идет о земельном участке у Пушкинского сквера площадью в 1,9 тысяч квадратных метров и о 5 тысяче квадратных метрах на горе Табори.
29 сентября большинство депутатов сакребуло Тбилиси приняли решение об изменении статуса территории Пушкинского сквера с рекреационной зоны на общественную, что позволяет передать ее частной компании. Затем это решение поддержала мэрия Тбилиси. Теперь сакребуло предстоит узаконить эту передачу.
По данным мэрии, участок в районе сквера Пушкина будет использован для строительства подземной парковки на 30-40 автомобилей. Парковка частью здания отеля и бизнес-центра, строящегося в районе площади Свободы в рамках инициированного Иванишвили проекта «Панорама Тбилиси».
Что касается горы Табори, которая расположена рядом с Тбилисским ботаническим садом, то там планируется построить гольф-клуб, что также входит в планы проекта «Панорама Тбилиси».
«Мы не планируем передавать Бидзине Иванишвили историческую часть города за один лари. Так что завтра в 14:00 ждем всех у сакребуло Тбилиси. Вместе защитим этот город от хищника Иванишвили и вместе оставим городу эти территории, которые являются важными для Тбилиси», — заявил Удумашвили.
Во вторник, в 16:00 намечено заседание сакребуло, на котором будет принято окончательное решение о передаче вышеназванных территорий.
На прошлой неделе решение сакребуло уже стало причиной для акции протеста у мэрии Тбилиси, которая переросла в потасовку и завершилась задержанием шести человек.
Кроме того, в знак протеста пост депутата сакребуло (Горсовета) Тбилиси покинул независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили.
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