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ЕНД завтра проведет акцию протеста около тбилисского сакребуло


09.10.2017   17:09
Кандидат в мэры Тбилиси от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что завтра в 14 часов у здания столичного сакребуло (горсовета) состоится акция протеста.

Акция оппозиции связана с решением мэрии Тбилиси передать территории Пушкинского сквера и прилегающей территории на площади Свободы, а также территории на горе Табори компании «Тбилиси Сити», которая связана с миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Речь идет о земельном участке у Пушкинского сквера площадью в 1,9 тысяч квадратных метров и о 5 тысяче квадратных метрах на горе Табори.

29 сентября большинство депутатов сакребуло Тбилиси приняли решение об изменении статуса территории Пушкинского сквера с рекреационной зоны на общественную, что позволяет передать ее частной компании. Затем это решение поддержала мэрия Тбилиси. Теперь сакребуло предстоит узаконить эту передачу.

По данным мэрии, участок в районе сквера Пушкина будет использован для строительства подземной парковки на 30-40 автомобилей. Парковка частью здания отеля и бизнес-центра, строящегося в районе площади Свободы в рамках инициированного Иванишвили проекта «Панорама Тбилиси».

Что касается горы Табори, которая расположена рядом с Тбилисским ботаническим садом, то там планируется построить гольф-клуб, что также входит в планы проекта «Панорама Тбилиси».

«Мы не планируем передавать Бидзине Иванишвили историческую часть города за один лари. Так что завтра в 14:00 ждем всех у сакребуло Тбилиси. Вместе защитим этот город от хищника Иванишвили и вместе оставим городу эти территории, которые являются важными для Тбилиси», — заявил Удумашвили.

Во вторник, в 16:00 намечено заседание сакребуло, на котором будет принято окончательное решение о передаче вышеназванных территорий.

На прошлой неделе решение сакребуло уже стало причиной для акции протеста у мэрии Тбилиси, которая переросла в потасовку и завершилась задержанием шести человек.

Кроме того, в знак протеста пост депутата сакребуло (Горсовета) Тбилиси покинул независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили.






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