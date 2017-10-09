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Премьер Испании уверен, что страна не разделится из-за референдума в Каталонии


09.10.2017   17:16
Премьер-министр Испании Мариано Рахой уверен, что Испания не будет разделена после проведенного в Каталонии референдума. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, существует ли риск разделения Испании, Рахой сказал: "Конечно, нет. Испания не будет разделена и национальное единство сохранится. Мы сделаем все, что нам позволяет законодательство, чтобы обеспечить единство".

В воскресенье в центре Барселоны на митинге в поддержку единства Испании собрались около 350 000 человек.

В понедельник должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.

Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.






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