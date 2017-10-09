Президент наложил вето на проект конституционных изменений

09.10.2017 19:15 Президент не подписал проект конституционных изменений. Георгий Маргвелашвили возвращает парламенту конституционные изменения вместе с мотивированными замечаниями.



26 сентября парламент Грузии утвердил проект конституционных изменений в третьем чтении 117 голосами.



Позднее состоялись консультации президента Грузии с парламентским большинством и представителями оппозиционного спектра. В результате встреч были сформулированы предложения, которые предусматривают как требования правящего большинства, так и оппозиции.















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