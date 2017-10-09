ЕС способствует развитию межмуниципального сотрудничества по обращению с твердыми отходами в Грузии

09.10.2017 19:33 В сентябре в грузинских городах Батуми и Кеда Аджарского региона прошла серия встреч и практический семинар на тему межмуниципального сотрудничества на тему обращения с твердыми отходами.



Организованные в рамках совместной программы ЕС и Совета Европы "Укрепление институциональной базы для управления на местном уровне", данные мероприятия послужили платформой для обсуждения трех технических сценариев в отношении требований материального и финансового характера, а также человеческих ресурсов в сфере услуг по обращению с твердыми отходами для трех муниципалитетов Аджарии.



Среди участников были представители Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, местных Аджарских властей (Министерства финансов и экономики), локальные заинтересованные лица и эксперты Совета Европы.



По завершению обсуждений участники согласовали пути более эффективного обращения с отходами в некоторых муниципалитетах, а также обсудили возможность аутсорсинга определенных услуг у частной компании на более поздних этапах.















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