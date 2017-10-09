TI: 494 тендера мэрии Тбилиси выиграли новосозданные компании

09.10.2017 19:45 Согласно исследованию "Международной прозрачности-Грузия", в 2014-2017 годы из 3 711 тендеров мэрии Тбилиси, и подчиненных ей ведомств, 494 выиграли вновь основанные компании. Эти компании не смогли выполнить 24 договора (4,9%).



В исследовании внимание заострено также на договора, оформленные в прямом порядке. Организация обнаружила контракты, которые предусматривали 80-100% перечисление средства в виде аванса недавно созданным компаниям. Например, договор, заключенный с ООО "Енко" стоимостью 703 000 лари, договор, заключенный с ООО "Мануфактура" стоимостью 102 000 лари и т.д.



Из договоров, оформленных по упрощенному правилу в 2015-2016 году, в 12 случаях не были выполнены условия (3,2 миллиона лари).



По данным НПО "Международная прозрачность – Грузия", эти компании были созданы менее чем за год до объявления тендера, а в некоторых случаях и после объявления тендера.



Рекомендация "Международной прозрачности-Грузия":



Необходимо предусмотреть риски, сопутствующие участию в государственных закупках новых, и не имеющих должный опыт компаний.



Следует обходить стороной частое использование упрощенной закупки, чтобы сэкономить бюджетные средства, и исключить коррупционные риски. Необходим должный надзор над упрощенными закупками.















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