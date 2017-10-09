|
TI: 494 тендера мэрии Тбилиси выиграли новосозданные компании
09.10.2017 19:45
Согласно исследованию "Международной прозрачности-Грузия", в 2014-2017 годы из 3 711 тендеров мэрии Тбилиси, и подчиненных ей ведомств, 494 выиграли вновь основанные компании. Эти компании не смогли выполнить 24 договора (4,9%).
В исследовании внимание заострено также на договора, оформленные в прямом порядке. Организация обнаружила контракты, которые предусматривали 80-100% перечисление средства в виде аванса недавно созданным компаниям. Например, договор, заключенный с ООО "Енко" стоимостью 703 000 лари, договор, заключенный с ООО "Мануфактура" стоимостью 102 000 лари и т.д.
Из договоров, оформленных по упрощенному правилу в 2015-2016 году, в 12 случаях не были выполнены условия (3,2 миллиона лари).
По данным НПО "Международная прозрачность – Грузия", эти компании были созданы менее чем за год до объявления тендера, а в некоторых случаях и после объявления тендера.
Рекомендация "Международной прозрачности-Грузия":
Необходимо предусмотреть риски, сопутствующие участию в государственных закупках новых, и не имеющих должный опыт компаний.
Следует обходить стороной частое использование упрощенной закупки, чтобы сэкономить бюджетные средства, и исключить коррупционные риски. Необходим должный надзор над упрощенными закупками.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна