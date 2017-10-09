Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция решила арестовать еще одного сотрудника Генконсульства США


09.10.2017   19:55
Турецкая генеральная прокуратура выдала ордер на арест второго сотрудника американского Генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, полицейские задержали жену и ребенка подозреваемого, они находятся на допросе. Местонахождение служащего американского представительства, который не обладает дипломатическим иммунитетом, неизвестно.

В воскресенье, 8 октября, посольство Турции в Вашингтоне сообщило, что приостановило выдачу всех неиммиграционных виз во всех турецких дипломатических представительствах в Соединенных Штатах.Ограничительные меры были приняты после того как аналогичные шаги сделали в Турции американские дипломаты в связи с арестом турецкого гражданина — сотрудника консульства США в Стамбуле.

Ранее 4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз. Он подозревается в нарушении конституции и попытке свержения правительства Турецкой Республики. По версии турецких властей, Топуз связан со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхулахха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году. Гюлен проживает в США, Турция безуспешно пытается добиться его выдачи. Сам проповедник отрицает все обвинения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные туристические компании не смогут ввозить туристов без сопровождения грузинских гидов
Товарооборот между Казахстаном и Грузией за семь месяцев 2017 года вырос на 39%
Аджарию посетило беспрецедентное количество туристов - Председатель правительства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане произошла потасовка между полицией и сотрудниками Центра «Э»
В Армении обнаружили лабораторию по производству наркотиков
В Тбилиси подписали совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна