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Евросоюз не признает независимость Каталонии


09.10.2017   19:58
Евросоюз не признает независимость Каталонии, и это повлечет за собой выход региона из состава ЕС. Такое заявление сделала в понедельник, 9 октября, министр европейских дел Франции Натали Луазо, передает RFI.

«Если будет декларация независимости, она будет принята в одностороннем порядке и признана не будет», – заявила министр телеканалу Cnews, добавив, что «первым последствием (независимости) будет автоматический выход из ЕС».

Натали Луазо призвала Мадрид и Барселону возобновить диалог. «У нас нет ни одной причины думать иначе, нежели испанской правительство. Мы партнеры, союзники, и Испания – это демократическая страна», – добавила министр.

По поводу референдума, который прошел в Каталонии 1 октября, министр сказала: «Он был неконституционным. Не было никакой возможности проверить ни электоральные списки, ни ход голосования, ни подсчет голосов».

Президент Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что провозгласит независимость региона во вторник, во время выступления перед парламентом






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