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ПАСЕ не смогла и со второй попытки избрать нового президента
09.10.2017 20:28
Ни один из двух кандидатов на пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы не набрал во втором туре необходимого абсолютного большинства голосов.
Голосование прошло в понедельник во время осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 9-13 октября в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
Во втором туре в поддержку депутата от Кипра Стелле Кириакидес был подан 121 голос, а литовский политик Эмануэлис Зингерис получил 69 голосов при необходимых для победы 152.
Третий, последний, раунд голосования назначен на вторник.
Как сообщал Укринформ, предыдущий председатель ПАСЕ испанский сенатор Педро Аграмунт подал в отставку, якобы по состоянию здоровья. В то же время главной причиной отставки стали коррупционные связи испанского политика с российскими политическими кругами. В марте 2017 года Аграмунт посетил в составе российской делегации на самолете Министерства обороны РФ Сирию, не имея на это мандата, полномочий и разрешения от ПАСЕ. По инициативе и активной позиции украинской делегации Аграмунту было объявлено недоверие и он был отстранен от выполнения обязанностей президента Ассамблеи.
Новоизбранный президент будет выполнять обязанности на этом посту до зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет 22-26 января 2018 года.
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