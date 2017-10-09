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ПАСЕ не смогла и со второй попытки избрать нового президента


09.10.2017   20:28
Ни один из двух кандидатов на пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы не набрал во втором туре необходимого абсолютного большинства голосов.

Голосование прошло в понедельник во время осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 9-13 октября в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Во втором туре в поддержку депутата от Кипра Стелле Кириакидес был подан 121 голос, а литовский политик Эмануэлис Зингерис получил 69 голосов при необходимых для победы 152.

Третий, последний, раунд голосования назначен на вторник.

Как сообщал Укринформ, предыдущий председатель ПАСЕ испанский сенатор Педро Аграмунт подал в отставку, якобы по состоянию здоровья. В то же время главной причиной отставки стали коррупционные связи испанского политика с российскими политическими кругами. В марте 2017 года Аграмунт посетил в составе российской делегации на самолете Министерства обороны РФ Сирию, не имея на это мандата, полномочий и разрешения от ПАСЕ. По инициативе и активной позиции украинской делегации Аграмунту было объявлено недоверие и он был отстранен от выполнения обязанностей президента Ассамблеи.

Новоизбранный президент будет выполнять обязанности на этом посту до зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет 22-26 января 2018 года.







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