«Я борюсь не за второе место» - Элисашвили

09.10.2017 20:37 По заказу телекомпании "Рустави 2" влиятельная американская исследовательская компания "Эдисон Рисерч" провела опрос. Исследование включает период с 22 сентября по 2 октября. Полевые работы проводились в Тбилиси. Все опрошенные являются совершеннолетними, и имеют право голосовать в столице.



Что касается рейтинга партий: в рамках исследования респондентам задавали следующий вопрос: "Если бы сегодня проводились выборы городского собрания Тбилиси, за какую партию Вы бы проголосовали?" ответ следующий: "Грузинская мечта" – 36%, "Национальное движение" -12%, далее идут другие партии.



На вопрос, "Если бы сегодня проводились выборы мэра Тбилиси, за кого бы Вы проголосовали?", ответ такой: Каха Каладзе – 34%, Залико Удумашвили – 14%, Алеко Элисашвили -14%, Елена Хоштария – 5%.



39% участников исследования ожидают, что в выборах мэра Тбилиси состоится второй тур. Среди людей, которые ждут второго тура, 70% полагают, что участие в повторном голосовании выиграет Каха Каладзе. По мнению 34%, во второй тур перейдет и Залико Удумашвили.



"В этих выборах "Рустави 2" является заинтересованной стороной, поскольку кандидатом в мэры является один из руководителей ее телекомпании. Я тоже провожу исследования, но будет несерьезно публиковать свои исследования, разумеется, "Рустави 2" хочет, чтобы процент Заала Удумашвили был больше. Видимо, они подняли тот максимум, который можно было поднять. Все это - борьба за второе место. Я не борюсь за второе место"- заявил Алеко Элисашвили.

















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