Если правящая команда поддержит переход на пропорциональную систему выборов к 2020 году, конституцию поддержит и оппозиция - президент

09.10.2017 20:40 По словам президента Георгия Маргвелашвили, если правящая команда поддержит вступление в силу пропорциональной системы в 2020 году, то конституцию поддержит и оппозиция.



Как отметил Георгий Маргвелашвили, при поддержке оппозиции «Грузинская мечта» безболезненно сможет внести этот вопрос в конституцию.



«Те, кто знаком с этим вопросом, знают, что правящей политической команде в момент принятия конституции не хватало голосов именно из-за этого вопроса. Но с парламентской и внепарламентской оппозицией есть соглашение о том, что оппозиционные голоса, если «Грузинская мечта» поддержит этот вопрос, прибавятся к имеющемуся числу. Оппозиция проголосует за конституционные изменения и, следовательно, этот вопрос абсолютно безболезненно будет учтен в конституции», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили внес в мотивированные замечания и вопрос перехода на пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Как заявил президент на сегодняшнем брифинге, этот вопрос также принадлежал «Грузинской мечте» и он обсуждался в ходе всеобщих обсуждений.



«В мотивированных замечаниях первые четыре вопроса целиком и полностью принадлежат правящей партии – «Грузинской мечте». Это вопросы, которые «Грузинская мечта» пообещала Венецианской комиссии изменить. Эти четыре вопроса без изменений переходят в мотивированные замечания. Это вопросы бонуса, блоков, конституционного суда и свободы вероисповедания. Пятый вопрос также принадлежит «Грузинской мечте». Это вопрос, который мы обсуждали с обществом во время конституционных обсуждений, когда у нас была возможность говорить о проекте конституции в разных уголках Грузии. Это вопрос назначения пропорциональных выборов на 2020 год», - заявил президент.



Вместе с тем, в мотивированных замечаниях президента шестой пункт представляет порядок избрания президента, однако Маргвелашвили предложил парламенту отложить обсуждение этого вопроса.

















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