Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доля вооружения в расходах обороны увеличивается до 6,8% - замминистра обороны


09.10.2017   20:53
Заместитель министра обороны еще раз пояснил ожидаемые изменения в бюджете ведомства.

Георгий Бутхузи заявил журналистам, что сокращение связано с завершением французского проекта воздушной обороны.

За исключением этого проекта бюджет увеличивается на 10 миллионов лари. В то же время по заявлению Бутхузи, если в минувшем году на вооружение тратились 1,3% финансирования, а в текущем году 3,8%, то в 2018 году финансирование с данной точки зрения увеличивается до 6,8%.

По пояснению заместителя министра, в результате реформы в 2017 году в ведомстве была осуществлена кадровая оптимизация, а в 2018 году в данном контексте не планируется значительное изменение.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные туристические компании не смогут ввозить туристов без сопровождения грузинских гидов
Товарооборот между Казахстаном и Грузией за семь месяцев 2017 года вырос на 39%
Аджарию посетило беспрецедентное количество туристов - Председатель правительства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестане произошла потасовка между полицией и сотрудниками Центра «Э»
В Армении обнаружили лабораторию по производству наркотиков
В Тбилиси подписали совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна