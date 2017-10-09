Доля вооружения в расходах обороны увеличивается до 6,8% - замминистра обороны

09.10.2017 20:53 Заместитель министра обороны еще раз пояснил ожидаемые изменения в бюджете ведомства.



Георгий Бутхузи заявил журналистам, что сокращение связано с завершением французского проекта воздушной обороны.



За исключением этого проекта бюджет увеличивается на 10 миллионов лари. В то же время по заявлению Бутхузи, если в минувшем году на вооружение тратились 1,3% финансирования, а в текущем году 3,8%, то в 2018 году финансирование с данной точки зрения увеличивается до 6,8%.



По пояснению заместителя министра, в результате реформы в 2017 году в ведомстве была осуществлена кадровая оптимизация, а в 2018 году в данном контексте не планируется значительное изменение.



















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