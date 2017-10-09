«Исследование показало, что в Тбилиси второй тур неминуем» - Ника Мелия

09.10.2017 21:11 По заказу телекомпании "Рустави 2" влиятельная американская исследовательская компания "Эдисон Рисерч" провела опрос. Исследование включает период с 22 сентября по 2 октября. Полевые работы проводились в Тбилиси. Все опрошенные являются совершеннолетними, и имеют право голосовать в столице.



Касательно рейтинга партий, в рамках исследования респондентам задавали следующий вопрос: "Если бы сегодня проводились выборы городского собрания Тбилиси, за какую партию Вы бы проголосовали?" ответ следующий: "Грузинская мечта" – 36%, "Национальное движение" -12%, далее идут другие партии.



На вопрос, "Если бы сегодня проводились выборы мэра Тбилиси, за кого бы Вы проголосовали?", ответ такой: Каха Каладзе – 34%, Залико Удумашвили – 14%, Алеко Элисашвили -14%, Елена Хоштария – 5%.



39% участников исследования ожидают, что в выборах мэра Тбилиси состоится второй тур. Среди людей, которые ждут второго тура, 70% думают, что участие в повторном голосовании выиграет Каха Каладзе. По мнению 34%, во второй тур перейдет и Залико Удумашвили.



По заявлению члена ЕНД, Ники Мелия, второй тур в Тбилиси неминуем:



"Любое исследование интересное, и стоит внимания. Это исследование показывает разные тенденции. Это исследование четко показало, что второй тур в Тбилиси неминуем, показало, что 62% населения недовольное, и тех, кто поддерживают все оппозиционные партии вместе взятые, больше, чем власть. Я убежден, что значительная доля неопределившихся избирателей перераспределится на оппозиционных кандидатов. Решающими будут последние две недели. В том числе, как никогда, будут очень важными дебаты между кандидатами в мэры. Надеюсь, господин Каладзе примет участие в дебатах. Все впереди, оппозиционные партии в оставшееся время должны сделать все, чтобы вывести избирателей на выборы"- заявил Ника Мелия.

















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