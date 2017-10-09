Элисашвили представил часть предвыборной команды

09.10.2017 23:27 Независимый кандидат на пост мэра Тбилиси Алеко Элисашвили представил часть предвыборной команды.

Как отметил Элисашвили, он представил команду, вместе с которой собирается реально спасти город, чтобы Тбилиси стал «пригодным для проживания пространством».



«Сегодня я представил команду, вместе с которой, после прихода в мэрию, мы реально и без преувеличения должны спасти этот город, чтобы он стал пригодным для проживания пространством, где не будет ядовитого воздуха, где общественный транспорт будет современным, комфортным и удобным, где увеличится число зеленых пространств и не будут вырубаться деревья, где социальные программы будут целевыми, адекватными и будут помогать людям преодолеть бедность, а не оставаться бедными. Здесь есть профессиональные, добросовестные и квалифицированные люди, котоыре в своей сфере заработали очень высокую репутацию», - заявил Алеко Элисашвили.



В команду Алеко Элисашвили входят ведущий урбанист Давид Николаишвили, специалист по общественному здравоохранению Вато Сургуладзе, академический профессор по медицине Деви Табидзе, защитник окружающей среды Нато Кирвалидзе, архитектор Сандро Саралидзе, архитектор-реставратор Нино Кордзахия, специалист по музейному менеджменту Нино Окруашвили, юрист Ираклий Джугели, юрист Иване Норакидзе.















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