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Глава ПА НАТО об аппетитах Кремля: стратегия России не ограничивается тремя странами
09.10.2017 23:32
Поддержка Североатлантическим альянсом НАТО Украины, Молдовы и Грузии означает и укрепление обороны всей Европы, и самого Альянса. Об этом заявил в Бухаресте председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"На север от берегов Румынии, в Украине, Россия продолжает незаконно оккупировать Крым, поддерживая вооруженные формирования на Донбассе и нарушая Минские договоренности. В Республике Молдова Россия поддерживает сепаратистский регион в Приднестровье, блокируя урегулирование конфликта. А по другую сторону Черного моря Россия продолжает оккупировать часть территории Грузии. Эти нарушения международного права недопустимы. Поддержка Украины, Молдовы и Грузии означает и защиту всей Европы, в том числе и НАТО", - заявил Алли.
Глава ПА НАТО подчеркнул также, что "стратегия России не ограничивается только этим регионом, Москва пытается консолидировать свои позиции на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в Западных Балканах и в Азии".
Алли призвал членов Парламентской ассамблеи НАТО быть бдительными и не допускать компромиссов там, где речь идет о защите европейских и трансатлантических ценностей.
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