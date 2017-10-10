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Парламентское большинство продолжает упрекать президента по конституционное реформе


10.10.2017   10:53
«Грузинская мечта» преодолеет вето президента, наложенное на проект конституционных изменений, - об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Как отметил Мамука Мдинарадзе, частичный учет вето законодательство не предполагает.

«Президент сознательно добавил к вето предварительно анонсированные вопросы, заранее зная, что, естественно, мы с этим не согласимся. Таким образом, он отказался от последнего шанса внести позитивный вклад в тот успешный процесс конституционной реформы, который был признан грузинским обществом, Венецианской комиссией, а также – всеми объективными наблюдателями. Поэтому результат будет тот, что мы преодолеем вето», - заявил Мдинарадзе.

По его же словам, в течение последующих дней они обсудят преодоление вето и «у страны будет прогрессивная, успешная Конституция, которая будет работать в течение лет и обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны».






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