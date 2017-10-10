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1,7 млн лари для исполнения очередной прихоти Иванишвили


10.10.2017   11:07
"Грузинская мечта" готовит окончательную передачу территорий Бидзине Иванишвили, а оппозиция анонсирует протестную акцию. Земельные участки на Площади Свободы и горе Табори основателю "Грузинской мечты" передали практически за символическую цену.

Кроме того стало известно, что бывший премьер строит собственную электростанцию для своих объектов, но не за свои деньги. Правительство уже издало распоряжение, по которому будут потрачены 1 700 000 лари за исполнение очередного желания бывшего премьер-министра. В том же распоряжении указано, что подстанция будет связана ни с Теласи, а с государственной электро системой, что даст Бидзине Иванишвили возможность платить за потребленную электроэнергию дешевле, чем жители Тбилиси.

Сегодня оппозиция обнародовала еще одну часть договора между компанией Бидзины Иванишвили и правительством Тбилиси. Выясняется, что 1 900 квадратных метров земли на главной площади столицы Иванишвили получит за 1 лари. Согласно документам, на этом месте он должен устроить авто паркинг на 30 мест, но если он нарушит это условие, будет оштрафован всего на 100 лари.

Заседание, на котором ждут шумных решений, состоится завтра в 16:00 часов.

Оппозиция городского собрания обвиняет "Грузинскую мечту" в принятии решения с соблюдением интересов Иванишвили во вред Тбилиси.








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