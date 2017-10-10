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«Европейская Грузия» поддержит вето президента - Бокерия


10.10.2017   12:32
«Европейская Грузия» поддержит вето президента на проект конституционных изменений, - об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

«К сожалению, у нас нет больших оснований надеяться, что команда «Мечты», команда Иванишвили проявит здравый смысл, однако, мы еще раз должны их призвать не оказаться на противоположной стороне от всего политического спектра, гражданской общественности и, в конечном итоге, грузинского народа. Напомню, что это та команда, которая отвергла инициативу «Европейской Грузии» спросить у народа мнение по этим спорным вопросам.

Они пренебрегли советами международной общественности, гражданского общества, позицией всех, кроме собственных партийных интересов и своего неформального лидера – Бидзины Иванишвили. Это тяжелый удар для страны. Это не спасет их в конечном итоге, политически, однако, наносит тяжелый удар стране, поэтому у них есть еще один шанс не допустить этой тяжелой ошибки и наносить ущерба нашей стране. Посмотрим, что будет на заседании. Наша позиция ясна, мы поддержим вето президента», - заявил Бокерия.






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