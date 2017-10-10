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Трамп выдвинул условия относительно новой миграционной политики США
10.10.2017 13:05
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала в воскресенье список требований к миграционной политике страны. Об этом сообщает The Washington Post.
"Список пожеланий администрации включает финансирование стены вдоль границы с Мексикой, ограничение притока несовершеннолетних мигрантов из Центральной Америки, ограничение федеральных субсидий на "города-убежища", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации СМИ, ограничения также каснулись и выдачи семейных Green Card.
Требования быстро осудили лидеры демократов в Конгрессе, которые надеялись заключить соглашение с
Трамп в сентябре объявил о планах по отмене статуса лиц, попадающих под действие программы DACA, которая защищает от выдворения из США и дает право на трудоустройство иммигрантам, нелегально попавшим в страну в несовершеннолетнем возрасте.
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