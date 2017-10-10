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Между Серго Ратиани и представителями службы безопасности тбилисского сакребуло произошла словесная перепалка
10.10.2017 14:19
Между одним из лидеров «Европейской Грузии» Серго Ратиани и представителями службы безопасности тбилисского муниципального собрания (сакребуло) произошла словесная перепалка.
Перед зданием сакребуло находятся представители «Европейской Грузии» и «Национального движения», которые сделали комментарий для журналистов по поводу мобилизации полиции у здания сакребуло.
Находящегося у основного входа сакребуло Серго Ратиани представители службы безопасности попросили перейти за железные заграждения, что повлекло за собой словесную перепалку.
Ратиани требовал объяснения, почему депутату парламента запрещается находиться у входа в здание в сакребуло.
Представители полиции вывели Серго Ратиани за железный барьер.
«Вы выполняете незаконный приказ. Охраняйте кухню Бидзины Иванишвили, его внутренний двор. В каком же вы плачевном положении», - обратился Серго Ратиани к полиции.
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