Между Серго Ратиани и представителями службы безопасности тбилисского сакребуло произошла словесная перепалка

10.10.2017 14:19 Между одним из лидеров «Европейской Грузии» Серго Ратиани и представителями службы безопасности тбилисского муниципального собрания (сакребуло) произошла словесная перепалка.



Перед зданием сакребуло находятся представители «Европейской Грузии» и «Национального движения», которые сделали комментарий для журналистов по поводу мобилизации полиции у здания сакребуло.

Находящегося у основного входа сакребуло Серго Ратиани представители службы безопасности попросили перейти за железные заграждения, что повлекло за собой словесную перепалку.



Ратиани требовал объяснения, почему депутату парламента запрещается находиться у входа в здание в сакребуло.



Представители полиции вывели Серго Ратиани за железный барьер.



«Вы выполняете незаконный приказ. Охраняйте кухню Бидзины Иванишвили, его внутренний двор. В каком же вы плачевном положении», - обратился Серго Ратиани к полиции.

















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