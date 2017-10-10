Очередная встреча Карасина и Абашидзе состоится в середине ноября

10.10.2017 14:31 Встреча статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе в Праге пройдет предварительно в середине ноября. Об этом рассказал в Тбилиси сам Абашидзе.



Он уточнил, что планирует согласовать точную дату встречи с Карасиным в ближайшие дни.



















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