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Очередная встреча Карасина и Абашидзе состоится в середине ноября
10.10.2017 14:31
Встреча статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе в Праге пройдет предварительно в середине ноября. Об этом рассказал в Тбилиси сам Абашидзе.
Он уточнил, что планирует согласовать точную дату встречи с Карасиным в ближайшие дни.
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