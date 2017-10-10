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Менагаришвили: ГУАМ помогает решать вопросы безопасности


10.10.2017   15:22
Странам-членам международной организации ГУАМ - Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, необходимо вместе решать вопросы региональной безопасности, считает бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили.

Менагаришвили: ГУАМ помогает решать вопросы безопасности Менагаришвили: ГУАМ помогает решать вопросы безопасности

"Государства-члены этой организации (ГУАМ — ред.) еще не завершили процесс своего государственного становления. Еще много вопросов, которые нужно решать вместе, в том числе и в такой, я бы сказал, важной, щепетильной сфере, как региональная безопасность. Тут во многом наши подходы, оценки и позиции совпадают", — сказал Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия.

В воскресенье в Тбилиси отметили 20-летие со дня основания ГУАМ. В грузинскую столицу съехались главы внешнеполитических ведомств Украины, Азербайджана и Молдовы.

Юбилейная встреча завершилась подписанием совместного коммюнике.

ГУАМ — организация за демократию и экономическое развитие. Основана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. С 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан, тогда организация именовалась ГУУАМ.

Последняя встреча в рамках ГУАМ под председательством Грузии состоялась в марте 2017 года в Киеве.

Согласно Уставу, основными целями ГУАМ являются обеспечение верховенства права и уважения прав человека, укрепление международной и региональной безопасности и стабильности, углубление европейской интеграции, а также расширение экономического и гуманитарного сотрудничества, развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, научно-технического и гуманитарного потенциала, активизация сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.






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