ЕС готов помочь Украине с отбором судей в антикоррупционный суд

10.10.2017 15:42 В Брюсселе настаивают на создании в Украине антикоррупционного суда как независимого института, существующего отдельно от структуры судебной власти.



Евросоюз настаивает на необходимости создания в Украине отдельного антикоррупционного суда и готов помогать с отбором судей. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на вопрос Европравды о позиции Брюсселя по антикоррупционному суду после публикации заключения Венецианской комиссии.



В ЕС отмечают, что заключение Венецианской комиссии очень важно в контексте дальнейшей модернизации Украины и "содержит полезное уточнение европейских стандартов создания специализированных антикоррупционных судебных органов".



"Высший специализированный антикоррупционный суд должен быть создан как независимое и отдельное учреждение от существующей структуры судебной власти. И наоборот, внедрение этого суда в существующую структуру судебной власти путем назначения специализированных судей во всех общих местных судах, апелляционных и верховных судах не может быть оправданным или примененным на практике, учитывая действующее законодательство и международные обязательства Украины по созданию специализированного антикоррупционного суда", - говорится в комментарии.



В ЕС также приветствовали намерение президента Петра Порошенко создать антикоррупционный суд, который бы соответствовал стандартам Совета Европы.



При этом Евросоюз выразил готовность предоставить Украине поддержку в создании Высшего специализированного антикоррупционного суда, который бы отвечал заключению Венецианской комиссии.



"Независимость, неприкосновенность и профессионализм всех судей, которые будут назначаться в антикоррупционный суд, будут иметь решающее значение для восстановления доверия общественности к власти, и ЕС готов содействовать прозрачности процесса отбора судей в случае необходимости", - говорится в комментарии.



6 октября 2017 года Венецианская комиссия раскритиковала законопроект об антикоррупционном суде, предложенный депутатом от Блока Петра Порошенко Сергеем Алексеевым, и положительно отозвалась о проекте, подготовленном группой экспертов и зарегистрированном в Верховной Раде несколькими депутатами во главе с Егором Соболевым.



ЛIГАБiзнесIнформ











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