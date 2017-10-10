Представительство ЕС сожалеет, что новая Конституция Грузии была принята не на основе консенсуса всех политических сил

10.10.2017 15:56 Представительство Евросоюза в Грузии призвала грузинские политические силы продолжить совместную работу по завершению процесса принятия новой Конституции.



"Представительство Евросоюза разделяет обнародованное заключение Венецианской комиссии, которая положительно оценивает конституционную реформу в Грузии и отмечает, что эта реформа завершает процесс перехода на парламентскую систему правления. Вместе с тем Венецианская комиссия выражает сожаление в связи с переносом срока введения пропорциональной системы выборов, а также предлагает ряд рекомендаций по поводу свободы религии и правоохранительной сферы", - говорится в распространенном во вторник заявлении представительства Евросоюза.



В документе высказано сожаление, что проект новой Конституции Грузии не был принят на основе широкого консенсуса между "всеми политическими игроками".



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне наложил вето на принятую парламентом в трех чтениях новую Конституцию и направил депутатам свои поправки. Президент выразил надежду, что парламентское большинство, представленное правящей партией "Грузинская мечта" примет эти поправки, которые обеспечат поддержку нового Основного закона со стороны всех оппозиционных сил.



Между тем, как заявляют журналистам представители парламентского большинства, уже на этой неделе вето президента будет преодолено в парламенте и новая Конституция вступит в силу в принятом варианте.















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