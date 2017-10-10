В Казахстане приостановлено вещание Russia Today

10.10.2017 16:23 С 11 октября в Казахстане прекращается вещание восьми телеканалов, сообщает издание Фергана.

Среди них – Russia Today, RT Documentary и RT Documentary HD, а также Bloomberg, «Беларусь 24», KBS World, ATV ТВ и TV5.



Согласно информации, они не зарегистрировали свои представительства в Казахстане, как того требует законодательство, и потому исключены из пакетов цифрового кабельного и спутникового вещания.



Информацию прокомментировала пресс-служба телеканала RT. Она отметила, что в Казахстане изменилось законодательство – теперь оно обязывает иностранный телеканал регистрировать местное представительство в сотрудничестве с казахстанским партнером (при этом последний должен иметь мажоритарный статус). «Мы посчитали затраты нецелесообразными на данный момент, тем более что у RT нет новостного вещания как на русском, так и на казахском языках», – цитирует главу пресс-службы Алла Зеленова издание «Фергана».















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