Самадашвили: Перед зданием сакребуло скончалась грузинская государственность

10.10.2017 16:55 Сегодня, перед зданием сакребуло (гордского собрания - ред.) скончалось грузинская государственность, - заявила член «Национального движения», депутат Саломе Самадашвили у тбилисского муниципального собрания (сакребуло), где проходит протестная акция «Национального движения».



По словам Самадашвили, она показала мобилизованным у сакребуло сотрудникам полиции депутатский пропуск и потребовала впустить ее, однако они не позволили ей войти в здание.



«Я объяснила им, что закон дает мне право войти в это здание, однако они мне не ответили, на основании чего, отказывают. Здесь, перед этим зданием, сегодня просто скончалась грузинская государственность и закон в этой стране», - заявила Самадашвили.



Депутат предполагает, что перед сакребуло мобилизованы не полицейские, а «переодетые люди».



«Они защищают землю Бидзины Иванишвили, защищают от грузинского народа, от избранных ими представителей в парламенте», - заявила Саломе Самадашвили.



Напомним, что у здания тбилисского городского собрания проходит массовая акция представителей оппозиционных партий против передачи миллиардеру Бидзине Иванишвили за символический 1 лари территории близ сквера Пушкина на площади Свободы под строительство подземной автостоянки для строящейся там же компанией миллиардера гостиницы, и территории у Ботанического сада для строительства поляны для игры в гольф.















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