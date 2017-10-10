Муж депутата парламента Грузии задержан на акции у Тбилисского горсобрания

10.10.2017 17:13 Муж депутата парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тины Бокучава, кандидат в члены Сакребуло в Вакийском районе столицы Котэ Иоселиани был задержан на акции протеста, которую партия проводит сегодня у здания столичного сакребуло (горсовета). Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».



«Национальное движение» собрало своих сторонников на акцию у сакребуло чтобы опротестовать решение мэрии Тбилиси о передаче в собственность компании «Тбилиси Сити», которая связана с миллиардером Бидзиной Иванишвили, двух участков земли: Пушкинского сквера на площади Свободы и территории на горе Табори, которая раньше являлась частью Ботанического сада.



29 сентября большинство депутатов сакребуло Тбилиси приняли решение об изменении статуса этих территорий с рекреационной зоны на общественную, что дало возможность их приватизировать. Затем мэрия поддержала решение о передаче вышеназванных территорий частной компании за 1 лари.



На акции собралось до 100 человек. Между протестующими и полицией, охраняющей вход в здание, периодически происходят потасовки.



В МВД Грузии подтвердили задержание двух человек за административное правонарушение, однако отказались назвать имена задержанных.















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