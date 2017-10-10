Членов оппозиции арестовали, заседание Горсовета закрыли

10.10.2017 17:32 На акции протеста у здания городского совета Тбилиси арестованы члены партии Единое Национальное движение.



Члены оппозиционной партии планировали присутствовать на заседании горсвета. Однако у здания их встретил наряд полиции, который не допустил политиков в здание. После этого началась импровизированная акция протеста.



Чуть ранее в здание горсовета пытались попасть члены еще одной оппозиционной партии — «Европейская Грузия». Но преградой для них также стала полиция.



По данному вопросу комментарий сделал глава горсовета Георгий Алибегашвили. Он отметил, что на сегодняшнем заседании смогут присутствовать только члены горсовета, члены аппарата и представители СМИ. Его заместитель уточнил, что никто не имеет право на дебош.



Стоит отметить, что существующее законодательство гарантирует право любого присутствовать на слушаниях столичного горсовета. Важно, что сегодня городские власти окончательно передадут право на строительство проекта «Панорама Тбилиси» в центре столицы, компании экс-премьера Бидзины Иванишвили. Согласно проекту 5 тысяч квадратных метров земли в самом центре Тбилиси будет застроено автостоянкой будущего семизвездочного отеля. Сейчас на этом месте находится Пушкинский сквер.



"СОВА"











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