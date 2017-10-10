Маршания: Мы обещали русским депутатам, что никто никогда не использует Грузию для нападения на Россию

10.10.2017 18:01 "С территории Грузии ни НАТО, и никто другой никогда не нападет на Россию, и какую-либо другую соседнюю страну"- такое обещание дали российским депутатам члены "Альянса патриотов Грузии", депутаты парламентской оппозиции Грузии.



Вернувшаяся из Москвы Ада Маршания на пресс-конференции, проведенной вместе с коллегами Георгием Ломия и Нато Чхеидзе, заявила, что российская сторона считает, что НАТО старается сделать так, чтобы Россия оказалась в окружении.



"Российская сторона вновь выразила опасение, что НАТО может напасть на нее. А также НАТО может использовать Черное море и территорию Грузии для нападения на Россию, и вообще, отметили, что НАТО слишком агрессивна по отношению России".



По заявлению Маршания, на встрече грузинские депутаты зафиксировали, что евроинтеграция является четким, и неизменным курсом Грузии, и в то же время:



"Наша четкая позиция, что никто и никогда не сможет, и не использует территорию Грузии для нападения на Россию, или какое-либо соседнее государство".



Члены "Альянса патриотов" второй раз находились в Москве в ранге депутатов. На первой встрече они предложили российским коллегам создание "триады" Россия-Грузия-НАТО, а на второй встрече - принять участие в международном форуме в Грузии.















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