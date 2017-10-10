Горсобрание Тбилиси утвердило передачу Иванишвили 1900 кв.м в центре Тбилиси за 1 лари

10.10.2017 18:27 "Грузинская мечта", собравшаяся в зале имени Дмитрия Кипиани Тбилисского городского собрания, учло требование компании Бидзины Иванишвили, и передало ей за 1 лари 1900 квадратных метров земельного участка на Площади Свободы.



Следует отметить, что членов Городского собрания (Сакребуло) из числа оппозиции силой вывели из зала и не позволили присутствовать на обсуждении вопроса.



По инвестиционному обязательству, компания Иванишвили обустроит на этом месте автостоянку на 30 мест (по некоторым данным - на 120 мест). Если Иванишвили не выполнит данное обязательство, на него возложат штраф размером в 100 лари. Автостоянка будет прилегать к строящейся там же компанией Иванишвили гостинице. Оппозиция предполагает, что автостоянка будет построена для нужд гостиницы, а не для жителей города.



Напомним, что сегодня с утра у городского собрания проходила акция протеста оппозиции, на которой задержали нескольких участников акции.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

