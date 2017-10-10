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Временным председателем ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес
10.10.2017 19:37
Стелла Кириакидес (Кипр) избрана новым временным президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Третий раунд голосования состоялся сегодня в рамках парламентской сессии Ассамблеи в Страсбурге.
С.Кириакидес будет исполнять обязанности до января 2018 года.
Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.
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