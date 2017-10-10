Временным председателем ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

10.10.2017 19:37 Стелла Кириакидес (Кипр) избрана новым временным президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Третий раунд голосования состоялся сегодня в рамках парламентской сессии Ассамблеи в Страсбурге.



С.Кириакидес будет исполнять обязанности до января 2018 года.



Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.















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