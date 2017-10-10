Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Временным председателем ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес


10.10.2017   19:37
Стелла Кириакидес (Кипр) избрана новым временным президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Третий раунд голосования состоялся сегодня в рамках парламентской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

С.Кириакидес будет исполнять обязанности до января 2018 года.

Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Гудаури в списке 6 лучших горных курортов по версии TripMyDream
Средняя номинальная зарплата в Москве чуть выше 1000 долларов
Грузинские банки тормозят развитие экономики - Гиорхелидзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми поджигают пальмы
В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕСПЧ присудил 285 тысяч евро родственникам убитых в пригороде Грозного в 2000 году
Племянник Рамзана Кадырова возглавил ГИБДД Чечни
Грузинские компании участвуют в крупнейшей выставке в Европе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна