«Единое национальное движение» планирует масштабную акцию протеста в Тбилиси

10.10.2017 19:57 Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» в субботу, 14 октября, планирует широкомасштабную акцию в центре Тбилиси.



Таким образом оппозиция собирается выразить протест против решения тбилисского сакребуло о передаче двух земельных участков в центре столицы компании «Тбилиси Сити», которая осуществляет инициированный миллиардером Бидзиной Иванишвили проект «Панорама Тбилиси».



Оппозиция возмущена решением сакребуло (горсовета) Тбилиси узаконить передачу земельных участков — речь идет о территории площадью 1,9 тысячи квадратных метров, в которую входит Пушкинский сквер на площади Свободы и более 4,9 тысячи квадратных метров на горе Табори – это бывшая территория Тбилисского ботанического парка.



Согласно условиям приватизации, компания у Пушкинского сквера должна обустроить автостоянку минимум на 30 мест, которая станет частью возводящегося на площади Свободы отеля и бизнес-ценра. Что касается горы Табори, то там планируется построить ирригационную систему для рекреационной зоны в рамках проекта «Панорама Тбилиси».



Территорию у Пушкинского сквера компании «Тбилиси Сити» передали за символическую сумму в 1 лари. Проект «Панорама Тбилиси» предполагает строительство четырех новых комплексов — крупных туристических и бизнес-центров: Сололакская возвышенность, Сололакские сады, Площадь Свободы и Площадь Ираклия Второго. Все они должны соединяться между собой канатными дорогами и стеклянными лифтами.



«С сегодняшнего для Пушкинский сквер стал гаражом Иванишвили, а Ботанический сад – личным огородом Иванишвили», — заявил кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Заал Удумашвили.



«Пусть никто не думает, что с решением сакребуло борьба завершена. Сегодня мы не добились результата? Добьемся завтра. Не добьемся завтра? Добьемся послезавтра, но обязательно добьемся. Я анонсирую в субботу, в 14:00 широкомасштабную, многотысячную акцию. Мы собираемся у метро Руставели, чтобы вернуть потерянные территории Тбилиси», — сказал Удумашвили.



Он также прокомментировал ситуацию вокруг сакребуло, председатель которого Георгий Алибегашвили принял решение закрыть заседание и не впускать в здание сторонников оппозиции, среди которых находились и депутаты парламента Грузии. Это вызвало протесты оппозиционных депутатов городского собрания, которые требовали пересмотреть повестку дня, а также называли решение Алибегашвили незаконным.



В итоге оппозиция покинула заседание сакребуло, после чего оставшиеся представители большинства – партии «Грузинская мечта», приняли решение о передаче земельных участков.



«Что происходило у здания сакребуло? Они закрыли сакребуло как будку, забились внутрь и приняли решение. Наших депутатов выгнали из здания, в том числе при помощи силы, а что происходило на улице, это видели сами зрители – это была расправа над участниками акции», — сказал Удумашвили.



Кандидат в мэры от ЕНД также отметил, что в партии не знают о судьбу некоторых задержанных сегодня на акции активистов. Более того, связаться с ними не могут даже представители Народного защитника Грузии.

Между тем председатель сакребуло Георгий Алибегашвили уверен, что утвержденные на сегодняшнем заседании проекты пойдут во благо городу.



«Два проекта, которые мы сегодня утвердили, обязательно нужны для развития нашей столицы, это проекты, которые позволят нам идти вперед. Я, сколько смогу, всегда буду поддерживать такие проекты. Надеюсь, что это будет делать и тот состав сакребуло, который придет после выборов», — сказал Алибегашвили в беседе с журналистами.



Он отметил, что оппозиция «хотела зайти на заседание и сорвать его». — «Их целью была деструкция, а не конструкция. Исходя из этого, мы приняли те меры, которые позволили нам осуществить превенцию и создать условия для проведения заседания», — сказал Алибегашвили.



В свою очередь, представители оппозиции, покинувшие заседание, обвинили власть в нарушении закона и пообещали обжаловать сегодняшнее решение в суде.



«Сегодня мы уже ясно увидели, что значит, когда попирают самоуправление», — заявила журналистам депутат сакребуло, глава «Республиканской партии Хатуна Самнидзе.



По ее словам, «управлением занимаются не те люди, которых ради этого выбрали, а Служба госбезопасности. Вся политика города основана на том, что решит СГБ, а руководитель СГБ, естественно, подчиняется Бидзине Иванишвили. Сегодня для того, чтобы имущество было передано Иванишвили за один лари, была мобилизована вся государственная машина».



«Мы видим, как вся «Грузинская мечта» попирает самоуправление. Кахи Каладзе (кандидат в мэры от «Грузинской мечты»), который обещает всем, что процессы в мэрии будут прозрачными, и он будет заботиться о рекреационных зонах, сегодня его команда все это растоптала», — сказала Самнидзе.

Депутат сакребуло от ЕНД Марика Датукишвили заявила, что обжалует в суде сегодняшнее решение сакребуло.



«Мы исчерпали все законные возможности, которые можно было использовать в сакребуло, соответственно, мы начинаем правовую борьбу. Это заседание нелигитимное, потому что нарушен несколько законово. И с использованием этих законов мы уже переместимся в суд, и все те решения, которые будут приняты сегодня на заседании, я уверена, будут признаны нелигитимными», — сказала Датукишвили.



"Новости-Грузия"











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