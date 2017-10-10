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Внеочередное заседание парламента, связанное с вето президента, пройдет «в пятницу, 13-го»
10.10.2017 20:44
Правящее большинство планирует провести внеочередное заседание парламента Грузии в связи с представленными президентом Грузии мотивированными замечаниями по конституционным изменениям 13 октября.
Вето президента бюро парламента уже представлено.
Как заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, он завтра к 11:00 обратится к президенту с просьбой о назначении внеочередного заседания на 13 октября в 11:00.
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