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Председатель ВС Грузии времен Шеварднадзе избран судьей ЕСПЧ


10.10.2017   20:48
Председатель Верховного суда Грузии при правительстве Шеварднадзе Ладо Чантурия избран судьей ЕСПЧ. Об этом сообщает "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

Голосование по представленным Грузией трем кандидатам в судьи состоялось несколько минут назад. Ладо Чантурия поддержало абсолютное большинство ПАСЕ. Он получил 120 голосов, Лали Папиашвили - 55, Отар Сичинава - 54.

Результаты голосования были объявлены временным председателем ПАСЕ.

Ладо Чантария сменит на посту судьи ЕСПЧ Нонну Цоцория. Он приступит к деятельности с января 2018 года, после принятия присяги.






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