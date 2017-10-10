Председатель ВС Грузии времен Шеварднадзе избран судьей ЕСПЧ

10.10.2017 20:48 Председатель Верховного суда Грузии при правительстве Шеварднадзе Ладо Чантурия избран судьей ЕСПЧ. Об этом сообщает "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.



Голосование по представленным Грузией трем кандидатам в судьи состоялось несколько минут назад. Ладо Чантурия поддержало абсолютное большинство ПАСЕ. Он получил 120 голосов, Лали Папиашвили - 55, Отар Сичинава - 54.



Результаты голосования были объявлены временным председателем ПАСЕ.



Ладо Чантария сменит на посту судьи ЕСПЧ Нонну Цоцория. Он приступит к деятельности с января 2018 года, после принятия присяги.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

