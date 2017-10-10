|
Председатель ВС Грузии времен Шеварднадзе избран судьей ЕСПЧ
10.10.2017 20:48
Председатель Верховного суда Грузии при правительстве Шеварднадзе Ладо Чантурия избран судьей ЕСПЧ. Об этом сообщает "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.
Голосование по представленным Грузией трем кандидатам в судьи состоялось несколько минут назад. Ладо Чантурия поддержало абсолютное большинство ПАСЕ. Он получил 120 голосов, Лали Папиашвили - 55, Отар Сичинава - 54.
Результаты голосования были объявлены временным председателем ПАСЕ.
Ладо Чантария сменит на посту судьи ЕСПЧ Нонну Цоцория. Он приступит к деятельности с января 2018 года, после принятия присяги.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна