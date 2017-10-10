Президента Каталонии арестуют, если он провозгласит независимость - Bloomberg

10.10.2017 21:09 Испанская полиция готова немедленно арестовать президента Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость в региональном парламенте. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два источника, знакомых с планами правительства.



Пучдемон должен выступить перед законодателями в Барселоне в 18:00 сегодня по итогам референдума, который прошел 1 октября.



В Каталонии уже дислоцируются элитные офицеры Национальной полиции Испании, готовые действовать, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.



При этом под парламент стягиваются десятки тракторов с флагами Каталонии, которые готовят какую-то акцию под стенами законодательного органа, где сегодня может быть жарко.



Напомним, «референдум» о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В нем приняли участие около 42% жителей Каталонии. «Референдум» сопровождался жесткими столкновениями сторонников независимости Каталонии с испанскими силами правопорядка. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.















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