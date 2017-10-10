Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президента Каталонии арестуют, если он провозгласит независимость - Bloomberg


10.10.2017   21:09
Испанская полиция готова немедленно арестовать президента Каталонии Карлеса Пучдемона, если он объявит независимость в региональном парламенте. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два источника, знакомых с планами правительства.

Пучдемон должен выступить перед законодателями в Барселоне в 18:00 сегодня по итогам референдума, который прошел 1 октября.

В Каталонии уже дислоцируются элитные офицеры Национальной полиции Испании, готовые действовать, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона.

При этом под парламент стягиваются десятки тракторов с флагами Каталонии, которые готовят какую-то акцию под стенами законодательного органа, где сегодня может быть жарко.

Напомним, «референдум» о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. В нем приняли участие около 42% жителей Каталонии. «Референдум» сопровождался жесткими столкновениями сторонников независимости Каталонии с испанскими силами правопорядка. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В машинах Toyota, Nissan, Mazda и Honda обнаружен бракованный металл
Определенную часть граждан Грузии обяжут включится в накопительную пенсионную систему
Гудаури в списке 6 лучших горных курортов по версии TripMyDream
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
В Сухуми поджигают пальмы
В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения
Ашотян: Отношения Армения-ЕС содействуют региональной стабильности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна