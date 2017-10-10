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Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости


10.10.2017   21:55
Глава автономного сообщества Каталония Карлос Пучдемон выступил перед каталонским парламентом с заявлением о политической ситуации в регионе в связи с проведением референдума об отделении Каталонии от Испании, который прошел 1 октября.

«Представляю вам результаты референдума — как волю народа на то, чтобы Каталония стала независимым государством-республикой», — заявил политик. При этом Пучдемон предложил парламенту Каталонии приостановить действие декларации о независимости для того, чтобы сохранить возможность диалога с центром.

Напомним, в ходе референдума, явка на котором составила 43,03%, за отделение от Испании проголосовали 90,18% участников плебисцита (более 2 млн человек).

Ранее мэр Барселоны Ада Колау выступила против провозглашения суверенитета региона, отметив: «Мы не можем позволить себе поставить под угрозу социальную сплоченность. Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости».

Пучдемон начал с заявления о том, что вопрос о независимости Каталонии — это общеевропейское дело, в котором каталонцам необходимо «двигаться вперед вместе, что бы ни произошло».

Президент подчеркнул, что его сегодняшнее заявление — это не личное решение, а результат волеизъявления «каталонского народа» 1 октября. «Вопреки усилиям и ресурсам, брошенным на подавление референдума, граждане нашли на участках бюллетени, урны, конверты, составленные избирательные комиссии», — гордо заявил Пучдемон, поблагодарив всех проголосовавших.

По словам Пучдемона, принятая в Испании Конституция от 1978 года, которую Барселона сочла «отправной точкой в дальнейшем развитии самоуправления», Мадриду показалась конечной точкой.

При попытке принятия Устава Каталонии, по словам президента региона, была организована «истинная кампания каталонофобии», и в итоге документ приняли в урезанном варианте и меньшим количеством голосов, чем было отдано за независимость Каталонии на минувшем референдуме.

Пучдемон назвал последние годы «худшими за сорок лет» в плане самоуправления Каталонии — и этим объяснил решимость народа в том, чтобы счесть создание собственного государства единственным способом защиты своих ценностей.






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