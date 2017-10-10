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В ЕС предлагают ввести новую модель для Украины, Грузии и Молдовы – «Восточное партнерство+»


10.10.2017   23:17
Комитет Европейского парламента по иностранным делам рекомендует ввести модель "Восточное партнерство+" для Украины, Грузии и Молдовы, чтобы углубить евроинтеграцию этих стран. Соответствующее решение предлагается принять на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, сообщила пресс-служба комитета.

В модели "Восточное партнерство+" ассоциированные страны, которые достигли значительного прогресса в связанных с ЕС реформах, будут иметь перспективу отмены тарифов на роуминг, вступления в таможенный, энергетический и цифровой союзы, а также присоединения к Шенгенской зоне.

Также комитет Европарламента рекомендует создать целевой фонд для Украины, Грузии и Молдовы, который мог бы сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социально-экономическую инфраструктуру этих стран.

Резолюция, которая содержит эти рекомендации для саммита "Восточного партнерства", была поддержана 40 членами комитета ЕП, шесть парламентариев проголосовали "против". Проект резолюции будет вынесен на голосование Европарламента в ноябре этого года.

"Восточное партнерство" — проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.






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