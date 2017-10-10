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Мэра Тбилиси «сошлют» послом в Германию - СМИ
10.10.2017 23:48
Мэр Тбилиси Давид Нармания по истечении срока полномочий займет должность посла Грузии в Германии. Об этом сообщает Front news international со ссылкой на источники в кулуарах власти.
Ранее сообщалось, что Давид Нармания может занять должность руководителя Службы государственного аудита.
Напомним, что сегодня ПАСЕ избрала действующего посла Грузии в Германии Ладо Чантурия судьей ЕСПЧ. Он приступит к выполнению своих обязанностей с января 2018 года.
Выборы в местные органы самоуправления в Грузии пройдут 21 марта. После этого Давид Нармания будет готовиться занять должность посла в Германии.
Давид Нармания был выбран мэром в 2014 году. До того он занимал должность министра регионального развития и инфраструктуры.
С Германией его связывает стаживрока по программе Совета академического обмена (DAAD) на кафедре финансовых наук Потсдамского университета. Владеет грузинским, русским, английским и немецким языками.
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