Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэра Тбилиси «сошлют» послом в Германию - СМИ


10.10.2017   23:48
Мэр Тбилиси Давид Нармания по истечении срока полномочий займет должность посла Грузии в Германии. Об этом сообщает Front news international со ссылкой на источники в кулуарах власти.

Ранее сообщалось, что Давид Нармания может занять должность руководителя Службы государственного аудита.

Напомним, что сегодня ПАСЕ избрала действующего посла Грузии в Германии Ладо Чантурия судьей ЕСПЧ. Он приступит к выполнению своих обязанностей с января 2018 года.

Выборы в местные органы самоуправления в Грузии пройдут 21 марта. После этого Давид Нармания будет готовиться занять должность посла в Германии.

Давид Нармания был выбран мэром в 2014 году. До того он занимал должность министра регионального развития и инфраструктуры.

С Германией его связывает стаживрока по программе Совета академического обмена (DAAD) на кафедре финансовых наук Потсдамского университета. Владеет грузинским, русским, английским и немецким языками.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В машинах Toyota, Nissan, Mazda и Honda обнаружен бракованный металл
Определенную часть граждан Грузии обяжут включится в накопительную пенсионную систему
Гудаури в списке 6 лучших горных курортов по версии TripMyDream
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
В Сухуми поджигают пальмы
В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения
Ашотян: Отношения Армения-ЕС содействуют региональной стабильности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна