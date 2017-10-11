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МИД Италии не признал независимость Каталонии


11.10.2017   11:17
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что страна не признает объявление Каталонией независимости. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Италии.

«Италия считает одностороннее провозглашение независимости неприемлемым и отвергает любую эскалацию. Мы выражаем нашу уверенность в способности испанского правительства защитить конституционный порядок и законность и, следовательно, обеспечить уважение прав всех граждан», — говорится в сообщении.

Альфано также отметил, что итальянская сторона неоднократно призывала Каталонию провести переговоры с Мадридом с целью обеспечения единства Испании с сохранением прерогатив, которые обеспечены Каталонии испанской Конституцией.






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