|
МИД Италии не признал независимость Каталонии
11.10.2017 11:17
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что страна не признает объявление Каталонией независимости. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Италии.
«Италия считает одностороннее провозглашение независимости неприемлемым и отвергает любую эскалацию. Мы выражаем нашу уверенность в способности испанского правительства защитить конституционный порядок и законность и, следовательно, обеспечить уважение прав всех граждан», — говорится в сообщении.
Альфано также отметил, что итальянская сторона неоднократно призывала Каталонию провести переговоры с Мадридом с целью обеспечения единства Испании с сохранением прерогатив, которые обеспечены Каталонии испанской Конституцией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна