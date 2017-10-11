ООН: В Грузии 54,5% населения проживает в крупных и малых городах

11.10.2017 11:33 Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) опубликовала новое исследование, где идет разговор о Грузии. В исследовании говорится, что в крупных и малых городах Грузии проживает 54,5% населения. В селах, находящихся максимум на расстоянии трех часов езды от городов, проживает 35,8% населения, а в селах, откуда расстояние до города больше трех часов, живет всего лишь 9,7% населения.



Касательно глобальной части исследования, если в 1960 году только 22% (460 миллионов) населения развивающихся стран проживало в городах, по новейшим данным, 49% населения (3 миллиарда) живет в крупных и малых городах.



Для достижения экономического роста в Грузии исследование подчеркивает три основных направления. Первое подразумевает такое ведение государственной аграрной политики, чтобы у малых предпринимателей была возможность поставки своей продукции на крупные рынки.



Следует улучшить кредитные условия для малых предпринимателей, и государство должно юридически защищать право собственности мелких предпринимателей. А также важно, чтобы мелкие предприниматели были представлены с конкурентами в равных конкурентных условиях.



Второе направление – создание соответствующей инфраструктуры, связь сел с крупными рыночными центрами. Во многих развитых странах отсутствие дорожной, электро, и транспортной инфраструктуры создает значительные проблемы для поставки сельскохозяйственных продуктов и продовольствия до рыночных центров.



Третье направление подразумевает интеграцию друг с другом не только крупных и хорошо развитых городов и сельских центров, но и связь крупных городов и менее развитых центров.



Согласно исследованию, у малых городских центров есть большой потенциал, необходимый для торговли продовольственным товаром.

















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