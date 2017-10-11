Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Грузия успешно преодолела кризис в регионе


11.10.2017   12:22
К концу года реальный рост экономики будет выше, чем мы планировали, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Как отметил премьер-министр, миссия МВФ завершила первый обзор и фискальные показатели Грузии абсолютно отвечают тем рамкам, которые наметило правительство.

«Как известно, показатель роста превысил запланированный и к концу года у нас реальный рост экономики будет выше, чем мы планировали. Это очень позитивная новость. Разумеется, МВФ также пересмотрел показатели роста и повысил прогноз до 4,3%. К концу года мы ждем еще более высокого роста», - заявил Квирикашвили.

По его словам, экономическая команда во главе с министерством финансов сработала очень эффективно.

«Думаю, Грузия выделяетяс в регионе одной из самых здоровых систем фискального менеджмента. Экономический рост также свидетельствует о том, что кризис, который возник в регионе в связи с событиями в Украине, Грузия успешно преодолела – сегодня есть большая тенденция оздоровления не только в Грузии, но и во всем регионе, но Грузия выделяется хорошими показателями роста и лучшим качеством фискального менеджмента. Разумеется, в этом заслуга правительства и Национального банка Грузии и координированной, хорошей работы», - заявил Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В машинах Toyota, Nissan, Mazda и Honda обнаружен бракованный металл
Определенную часть граждан Грузии обяжут включится в накопительную пенсионную систему
Гудаури в списке 6 лучших горных курортов по версии TripMyDream
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
В Сухуми поджигают пальмы
В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Комитет Европарламента призвал ЕС укрепить связи cо странами "Восточного партнерства"
Глава Каталонии попросил парламент отложить объявление независимости
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна