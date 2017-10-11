TI: Мэрия Тбилиси за два года по упрощенной схеме оформила договора на 157 миллионов лари

11.10.2017 12:29 По информации "Международной прозрачности – Грузия", в 2015-2016 годы тбилисская мэрия, и входящие в ее систему ведомства путем упрощенной закупки оформили 2 646 договоров, общая стоимость которых превысила 157 миллионов лари.



По сообщению неправительственной организации, в системе мэрии Тбилиси крупнейшим поставщиком по упрощенным закупкам в 2015-2016 годы был "Блек Си Групп", получивший 8 контрактов стоимостью 14,2 миллиона лари. На втором месте "Кавкасус Роуд Проджект" с 9 контрактами стоимостью 12,5 миллионов лари.



По информации "Международной прозрачности - Грузия", путем упрощенной закупки в системе тбилисской мэрии в 2015-2016 годы в целом были заключены 37 контрактов общей стоимостью 3,4 миллиона лари с такими компаниями, от создания которых до момента оформления договора прошло менее одного года.



В отчете организации говорится, что среди договоров, оформленных с вновь созданными компаниями в упрощенном порядке, встречаются контракты, предусматривающие возможность выдачи в виде аванса 80-100% средств. Например, договор, заключенный с ООО "Енко" стоимостью 703 000 лари, договор, заключенный с ООО "Мануфактура" стоимостью 102 000 лари и т.д.



В 2015-2016 годы из договоров, заключенных в системе мэрии упрощенным путем, не были выполнены 12 договора общей стоимостью 3,2 миллиона лари.



В 2015- 2016 годы с пятью компаниями пяти благотворителей "Грузинской мечты" были оформлены 32 упрощенных договора общей стоимостью 10,2 миллиона лари. Суммарное количество 6 пожертвований, осуществленных этими гражданами, составило 177 000 лари.



Организация обращается к мэрии, и городскому собранию Тбилиси со следующими рекомендациями:



Мэрия Тбилиси должна принять меры, чтобы обеспечить более высокую конкуренцию во время проведения тендера.



Должны быть предусмотрены риски, сопутствующие участию в государственных закупках вновь созданных, и не имеющих надлежащий опыт компаний.



Необходимо обходить стороной частое использование упрощенной закупки, чтобы сэкономить бюджетные средства, и исключить коррупционные риски. Необходим должный надзор за упрощенными закупками.

















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